В США предложили конфисковать яхты и самолеты попавших под санкции россиян

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Член Палаты представителей Конгресса США республиканец Лэнс Гуден на фоне ситуации на Украине выступил с предложением позволить рядовым американцам конфисковывать у попавших под санкции россиян принадлежащие им яхты, самолеты и другую собственность.

"Я внес (на рассмотрение конгресса - ред.) законопроект, позволяющий гражданам США изымать яхты и самолеты подпадающих под санкции россиян. Мы должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы противостоять России и поддержать Украину ", - написал Гуден в Twitter. При этом на сайте конгресса нет информации о внесении законопроекта на рассмотрение.

Как отмечает телеканал Fox News, в законопроекте содержатся требования к президенту США Джо Байдену выдавать так называемые каперские свидетельства и репрессалии, которыми американцы пользовались во время войны 1812 года для конфискации частной собственности от имени правительства США. С тех пор они не выпускались. Помимо этого в офисе Гудена заявили, что подобная практика может использоваться и в киберсфере, чтобы разрешать не связанным с правительством США американским хакерам "преследовать" определенных "государственных субъектов".

В интервью телеканалу Гуден отметил, что каперские свидетельства и репрессалии также упоминались как инструмент конгресса в случае, если у президента "не хватает инициатив для самостоятельного достижения целей конгресса". В офисе законодателя отметили, что Байден в настоящее время "не действует достаточно быстро, чтобы изъять имущество российских олигархов", сообщает РИА Новости.