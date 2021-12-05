В США перенесли запуск ракеты Atlas V из-за технических проблем

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Запуск ракеты-носителя Atlas V с военным спутником отложен до 6 декабря из-за утечки горючего в наземном хранилище, передает РИА Новости.

"Запуск ракеты ULA Atlas V 551 с миссией программы космических испытаний STP-3 для Космических сил США отложен. Во время подготовительных операций была обнаружена утечка в наземной системе хранения ракетного горючего RP-1. Теперь запуск запланирован на понедельник, 6 декабря, 4.04 по Североамериканскому восточному времени (12.04 мск – ред.)", - говорится в сообщении компании United Launch Alliance (ULA) в Twitter.

Запуск планируется произвести с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Ракета Atlas V должна вывести на орбиту военный спутник STPSat-6.

Фото: NASA/РИА Новости