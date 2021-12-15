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Ожидается, что вторую часть материалов не раскроют до 15 декабря 2022 года.
В США обнародованы новые материалы об убийстве Джона Кеннеди
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В США обнародованы новые материалы об убийстве Джона Кеннеди

15 декабря 2021 22:07
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Ожидается, что вторую часть материалов не раскроют до 15 декабря 2022 года.

Американская администрация в среду обнародовала новые материалы, касающиеся убийства в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди, пишет ТАСС. Документы были опубликованы на сайте Национального управления архивов и документации США.

Порядок публикации материалов ранее утвердил президент США Джо Байден, распорядившийся раскрыть первую их часть 15 декабря 2021 года. Это те сведения, обнародование которых не вызвало у властей возражений. "Национальный архив разместил записи онлайн, чтобы выполнить эти требования", - говорится в сообщении на сайте управления.

Публикацию второй части американские ведомства попросили отложить. Ожидается, что она не будет раскрыта до 15 декабря 2022 года.

Как сообщает РИА Новости, американский президент Джон Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. На протяжении более, чем полувека возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения.

 

Кортеж президента США Джона Кеннеди, 22 ноября 1963 года   Фото:     AP Photo/James W. "Ike" Altgens/ТАСС

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