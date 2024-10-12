В США мужчина покорил Эверест, не выходя из дома, и установил рекорд

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Американец покорил Эверест, не выходя из дома, и установил рекорд, пишет gazeta.ru со ссылкой на UPI. Нужную дистанцию он преодолел, спускаясь и поднимаясь по лестнице.

Житель Лас-Вегаса, побил мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени подъема и спуска с высоты Эвереста. Для этого он 22 часа и 57 минут поднимался и спускался по лестнице своего дома, преодолев расстояние в 8800 метров, что соответствует высоте Эвереста.

Весь процесс мужчина транслировал в своих соцсетях.

Целью его акции также является сбор средств на помощь людям с ментальными проблемами.

«У меня были свои психические трудности, поэтому эта благотворительность очень близка моему сердцу,» — отметил он.

Фото: freepik.com