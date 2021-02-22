В США 139-летний дом "переехал" на новый адрес прямо по улицам города. Видео

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В Сан-Франциско, штат Калифорния, владелец 139-летнего викторианского дома решил перевезти его на новый адрес прямо по улицам города, передает Лайф. Об этом сообщает издание Hoodline.

Большое зелёное здание 1882 года постройки погрузили на гигантский прицеп и с помощью грузовика перевезли на шесть кварталов. Несколько сотен горожан выстроились на тротуарах, чтобы наблюдать за необычным действием.

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Чтобы получить разрешение на перевозку дома, владелец Тим Браун должен был договориться с 15 городскими агентствами и заплатить 400 тысяч долларов. Для реализации плана были подпилены деревья на улицах, переставлены дорожные знаки и изменены парковочные места. Отмечается, что это первый за последние 50 лет переезд дома в Сан-Франциско, где ранее подобные истории не были редкостью.

Викторианский дом расположится рядом со зданием неработающего морга этого же времени, и весь комплекс будет отреставрирован. А вот на месте освободившегося участка планируется возведение восьмиэтажного здания на 48 квартир.

Видео здесь.

Фото: соцсети