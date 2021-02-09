В Сенате Конгресса США начинается процесс импичмента в отношении Трампа

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В обвинительной резолюции лишь одна статья – "подстрекательство к мятежу". Запуск процедуры отстранения от власти связан с высказываниями Трампа на митинге 6 января перед сторонниками, после чего те начали штурмовать здание Конгресса, пытаясь препятствовать утверждению победы на выборах демократа Джо Байдена.

Представители Демократической партии хотят максимально затруднить для Трампа возможное участие в следующей гонке за Белый дом и вообще занимать государственные должности. На заседаниии члены Палаты представителей выступят в роли обвинителей, сенаторы – в качестве присяжных. Обе стороны настроены завершить процесс в течение недели, сказал лидер демократического большинства Сената Конгресса США Чак Шумер.

Для вынесения обвинительного заключения в рамках импичмента требуется две трети голосов – минимум 67 из 100, передает Радио Маяк.