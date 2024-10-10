В Сахаре прошел шторм после шести лет засухи

151

Пустыню Сахара затопило впервые за несколько десятилетий и шестилетней засухи, пишет Associated Press (AP).

Аномальный шторм прошел в начале октября. В результате на юго-востоке произошли локальные потопы.

Сотрудник главного управления метеорологии Марокко Хуссин Юабеб заявил, что подобные внетропические штормы могут изменить погоду в регионе, поскольку воздух будет удерживать больше влаги, вызывая больше испарений и, соответственно, больше штормов.

«Прошло 30–50 лет с тех пор, как за столь короткий промежуток времени выпадало столько осадков», – отметил он. Аномальному шторму предшествовали шесть лет засухи, что стало проблемой для части Марокко. Фермерам, городам и деревням приходилось нормировать потребление воды.

В сентябре сильные дожди в Непале стали причиной наводнений и оползней, в результате которых погибли порядка 170 человек. Пропавшими без вести числятся еще 42 человека. При этом удалось спасти более 3000 жителей.

25 сентября The Guardian писала, что изменение климата в наше время повысило вероятность возникновения экстремальных дождей вдвое, а их интенсивность – на 7%. В исследовании говорится, что каждый градус потепления позволяет воздуху удерживать больше влаги. Дожди в Центральной Европе начались, когда холодный воздух из Арктики встретился с теплым влажным воздухом из Средиземного и Черного морей.

Еще более сильные ливни могут произойти, если температура в мире поднимется на 2 градуса выше доиндустриального уровня. При этом интенсивность осадков увеличится примерно на 5%, а вероятность – на 50%, пишут Ведомости.