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В Риме сегодня начнется саммит Группы двадцати: мировые лидеры вновь собираются после пандемии.

Представители стран, на которые приходится 60% мирового населения, 80% глобального ВВП и 75% экспорта, обсудят глобальные вопросы, в том числе климат, здравоохранение и укрепления национальных санитарных систем для предотвращения возникновения пандемий в будущем, обеспечение вакцинами развивающихся стран, а также мировую экономику и устойчивое развитие.

Владимир Путин выступит на саммите Группы двадцати 30 и 31 октября. Президент присоединится к коллегам по видеосвязи. Как ранее заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Москва надеется, что лидерам удастся "понять и сопоставить позиции стран по основным вызовам". Очно Россию на саммите G20 будет представлять глава МИДа Сергей Лавров, передает Радио Маяк.