В результате теракта в Кабуле погибли два сотрудника российского посольства

129

Два сотрудника российской дипмиссии в Кабуле погибли в результате теракта, произошедшего в понедельник возле посольства РФ. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, передает ТАСС.

"5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие", - сообщили в дипведомстве в понедельник.

В МИД РФ добавили, что российское посольство находится в плотном контакте со спецслужбами Афганистана, в связи с произошедшим ими проводится расследование.

Как ранее сообщил арабский телеканал Al Arabiya, взрыв совершил террорист-смертник. По словам главы полицейского округа, где произошел инцидент, Маулави Сабира, "сотрудники сил безопасности опознали и нейтрализовали смертника до того, как он достиг своей цели". Катарский телеканал Al Jazeera" со ссылкой на афганский источник в правоохранительных органах сообщил, что по меньшей мере восемь человек погибли, еще не менее 15 человек пострадали.

Фото: Фото: ARIANA NEWS/"Известия"