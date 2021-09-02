В результате наводнения, вызванного циклоном "Ида", в Нью-Йорке погибли девять человек

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В Нью-Йорке из-за подтоплений, вызванных циклоном "Ида", погибли девять человек, сообщил мэр города Билл де Блазио, передает РИА Новости.

"Еще вчера в это время они были живы", — сказал он на брифинге.

Накануне, циклон подтопил некоторые части Нью-Йорка, на нескольких ветках метро остановили движение. По словам губернатора штата Кэти Хокул, президент страны Джо Байден пообещал оказать любую помощь для борьбы со стихией.

В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение.

Фото: REUTERS / USA TODAY / Michael DeMocker / РИА Новости