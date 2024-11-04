В Перу футболист умер во время матча из-за удара молнии

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В Перу во время футбольного матча между клубами "Хувентуд Беллависта и "Фамилия Чокка" молния ударила в 35-летнего защитника Хосе Уго Де ла Круз Меза.

Инцидент произошел в середине первого тайма во время того, как спортсмены покидали поле из-за начавшегося сильного ливня.

Перуанского защитника доставили в больницу, но был уже мертв. Также в медицинское учреждение доставили еще нескольких спортсменов с ожогами различной степени тяжести. Сообщается, что больше всех пострадал вратарь, который находился рядом с Де ла Круз Мезом.

Напомним, похожий случай в июле 2020 года произошел в России. Тогда во вратаря клуба "Знамя Труда" из Орехово-Зуево Ивана Заборовского ударила молния во время тренировки.

Спортсмен был доставлен в реанимацию, где его ввели в искусственную кому. Позже он пришел в себя, а уже через пару недель был выписан из больницы, пишет Смотрим.