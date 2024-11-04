Я нашел ошибку
Главные новости:
На пешехода упал столб в Самаре
На пешехода упал столб в Самаре
Самарцев предупредили об опасной молочке из Тульской области
Самарцев предупредили об опасной молочке из Тульской области
В Перу футболист умер во время матча из-за удара молнии
В Перу футболист умер во время матча из-за удара молнии
Смертельное произошло ДТП на автодороге Самара-Волгоград
Смертельное произошло ДТП на автодороге Самара-Волгоград
Ветеринар дала советы по подготовке питомцев к холодному времени года
Ветеринар дала советы по подготовке питомцев к холодному времени года
В Тольятти планируют снести стадион «Торпедо»
В Тольятти планируют снести стадион «Торпедо»
россияне жалуются на вирус Коксаки в детсадах и школах
Россияне жалуются на вирус Коксаки в детсадах и школах
19-летняя девушка в Кинельском районе отдала мошеннику миллион в надежде стать кинозвездой
19-летняя девушка в Кинельском районе отдала мошеннику миллион в надежде стать кинозвездой
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.55
0.11
EUR 106.14
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея Рязанова 7 и 9 ноября в Самаре
В новом пространстве «ЗИМ Галереи» открылась выставка Жить.Строить.Шить
Писатель Вадим Морозов расскажет о культуре байкеров Самары на рубеже тысячелетий
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
  • Персональные данные

В Перу футболист умер во время матча из-за удара молнии

4 ноября 2024 13:43
226
В Перу футболист умер во время матча из-за удара молнии

В Перу во время футбольного матча между клубами "Хувентуд Беллависта и "Фамилия Чокка" молния ударила в 35-летнего защитника Хосе Уго Де ла Круз Меза.

Инцидент произошел в середине первого тайма во время того, как спортсмены покидали поле из-за начавшегося сильного ливня.

Перуанского защитника доставили в больницу, но был уже мертв. Также в медицинское учреждение доставили еще нескольких спортсменов с ожогами различной степени тяжести. Сообщается, что больше всех пострадал вратарь, который находился рядом с Де ла Круз Мезом.

Напомним, похожий случай в июле 2020 года произошел в России. Тогда во вратаря клуба "Знамя Труда" из Орехово-Зуево Ивана Заборовского ударила молния во время тренировки.

Спортсмен был доставлен в реанимацию, где его ввели в искусственную кому. Позже он пришел в себя, а уже через пару недель был выписан из больницы, пишет Смотрим. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем народного единства
4 ноября 2024  09:45
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем народного единства
201
Самарцев предупреждают о временном ограничении движения
3 ноября 2024  11:27
Самарцев предупреждают о временном ограничении движения
636
3-4 ноября во всех регионах России пройдет традиционная ежегодная акция «Ночь искусств»
2 ноября 2024  19:45
3-4 ноября во всех регионах России пройдет традиционная ежегодная акция «Ночь искусств»
1020
Жителям Самарской области обещают метель
2 ноября 2024  13:49
Жителям Самарской области обещают метель
474
Телебашня в Самаре поздравит жителей региона с Днем народного единства
2 ноября 2024  13:44
Телебашня в Самаре поздравит жителей региона с Днем народного единства
446
Весь список