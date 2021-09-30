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В Париже сегодня вынесут приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози.

По версии следствия, на проигранную предвыборную кампанию команда Саркози потратила 43 миллиона евро. Это почти в два раза больше положенной по закону суммы. Затем незаконное финансирование предвыборной кампании списали на расходы по организации митингов и других событий партии республиканцев.

Помимо экс-главы государства, которому сейчас грозит до 6 месяцев лишения свободы, на скамье подсудимых еще 13 человек – их обвиняют в махинациях, связанных с финансированием избирательной кампании 2012 года, передает Радио Маяк.