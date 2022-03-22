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В ООН назвали отказ от российского топлива безумием

22 марта 2022 09:46
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В ООН назвали отказ от российского топлива безумием

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что поспешная замена российского топлива является безумием и угрожает глобальным климатическим целям. Его слова приводит ТАСС.

Он констатировал, что поспешное стремление многих стран сократить свою зависимость от российского топлива обернулось повышенным потреблением угля и природного газа. По мнению генсека, эти меры могут помешать достичь целей Парижского соглашения по климату и несут большую опасность. Оно призвано удержать рост глобальной средней температуры ниже 2 градусов Цельсия, желательно — ниже 1,5 градуса. Чтобы достичь этой цели, к концу десятилетия объем выбросов углерода необходимо сократить вдвое. Вместо этого выбросы при сохранении нынешней экологической политики вырастут на 14 процентов.

"Страны могут быть настолько поглощены непосредственным дефицитом поставок ископаемого топлива, что они пренебрегут политикой сокращения использования ископаемого топлива или ограничат ее. Это безумие. Зависимость от ископаемого топлива — взаимно гарантированное уничтожение", - Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН 

По словам генсека, странам мира необходимо ускорить отказ от всех видов ископаемого топлива. Особенно опасным для мирового климата является уголь, от которого, по мнению Гутерриша, к 2030 году должны отказаться богатые страны, к 2040 году — все мировое сообщество, включая Китай. В качестве примера он привел Южную Африку, отказ которой от использования угля во время Конференции ООН по изменению климата 2021 года согласились профинансировать несколько стран, включая Великобританию и США.

Основная часть ответственности за решение климатического кризиса лежит на богатейших странах G20, которые генерируют около 80 процентов мирового объема выбросов.

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