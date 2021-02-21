В Нигерии упал военный самолет

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Семь человек стали в воскресенье жертвами катастрофы разведывательного самолета возле аэропорта столицы Нигерии Абуджи, передает ТАСС.

"К сожалению, все семь находившихся на борту военнослужащих погибли", - говорится в сообщении, размещенном на странице ВВС в Twitter.

Ранее газета Nigerian Tribune проинформировала о шести жертвах.

Турбовинтовой двухмоторный самолет Beechcraft King Air 350i нигерийских ВВС потерпел катастрофу при вылете из международного аэропорта Абуджи. Он направлялся на северо-запад в город Минна в штате Нигер. Как заявил министр авиации страны Хади Сирика, у машины отказал один из двигателей.

Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde/ТАСС