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В Нигерии упал военный самолет

21 февраля 2021 20:18
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Погибли все семь находившихся на борту человек.

Семь человек стали в воскресенье жертвами катастрофы разведывательного самолета возле аэропорта столицы Нигерии Абуджи, передает ТАСС.

"К сожалению, все семь находившихся на борту военнослужащих погибли", - говорится в сообщении, размещенном на странице ВВС в Twitter.

Ранее газета Nigerian Tribune проинформировала о шести жертвах.

Турбовинтовой двухмоторный самолет Beechcraft King Air 350i нигерийских ВВС потерпел катастрофу при вылете из международного аэропорта Абуджи. Он направлялся на северо-запад в город Минна в штате Нигер. Как заявил министр авиации страны Хади Сирика, у машины отказал один из двигателей.

 

Фото:    REUTERS/Afolabi Sotunde/ТАСС

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