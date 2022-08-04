В Нидерландах впервые родилась двухголовая черепаха

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В нидерландском городе Пюттен родилась двухголовая черепаха, пишут "Известия". Об этом 4 августа сообщила ветеринарная клиника AniCura Stroowaert.

Черепаха по кличке Сорте (в переводе с португальского — «удача») родилась 25 июля. Как утверждают ветеринары, это первая двухголовая черепаха (Centrochelys sulcata), родившаяся в Нидерландах.

«Рентген показывает, что у двуглавой черепахи четыре передние и две задние лапки, два хвоста, два шейных позвонка, две трахеи и самое главное, одно сердце и один желудочно-кишечный тракт. И это хорошая новость для Сорте, потому что тогда черепахи — это одно животное», — говорится в сообщении.

Пол черепашки, которая весит всего 34 г, определить пока не удалось.

Фото: bugaga.ru