Я нашел ошибку
Главные новости:
Госавтоинспекторы Самарской области провели беседы с курсантами автошкол
Госавтоинспекторы Самарской области провели беседы с курсантами автошкол
наряд школьницы на выпускной в этом году обойдется в 12 тысяч рублей
Наряд школьницы на выпускной в этом году обойдется в 12 тысяч рублей
В Самарской области ищут подростка, который уехал из дома на велосипеде
В Самарской области ищут подростка, который уехал из дома на велосипеде
В Самарской области пресечен факт фиктивной регистрации 33 иностранцев
В Самарской области пресечен факт фиктивной регистрации 33 иностранцев
молодые самарцы в возрасте от 18 до 28 лет чаще других готовы жить вместе с родителями
Молодые самарцы в возрасте от 18 до 28 лет чаще других готовы жить вместе с родителями
«ЗИМ Галерея» проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму
«ЗИМ Галерея» проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму
В России пройдет эксперимент по регистрации мигрантов без визы
В России пройдет эксперимент по регистрации мигрантов без визы
В НАСА сообщили о возможном столкновении астероида с Луной в 2032 году
В НАСА сообщили о возможном столкновении астероида с Луной в 2032 году
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.29
-0.21
EUR 89.84
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«ЗИМ Галерея» проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму
В Самарской области прошли мероприятия ко Дню памяти и скорби
Самарская филармония торжественно завершает сезон гала- концертом с участием звезд европейской оперы!
Весь список
  • Персональные данные

В НАСА сообщили о возможном столкновении астероида с Луной в 2032 году

24 июня 2025 09:07
102
В НАСА сообщили о возможном столкновении астероида с Луной в 2032 году

НАСА недавно обновило расчёты относительно потенциально опасного астероида, который получил в СМИ прозвище «убийца городов». Согласно новой информации, вероятность его столкновения с Луной 22 декабря 2032 года возросла до 4,3%, в то время как ранее она оценивалась в 3,8%, передаёт Pravda.Ru.

Такие уточнения стали возможны благодаря наблюдениям, выполненным с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. В мае учёные использовали внеплановое время наблюдений, чтобы проследить за движением астероида в инфракрасном диапазоне с максимальной точностью, пишет АиФ.

В НАСА пояснили, что по мере поступления новых данных вероятность столкновения будет пересматриваться. Хотя небесное тело регулярно пересекает орбиту нашей планеты, угрозы для Земли на данный момент нет. Первоначальные прогнозы, сделанные в феврале, оценивали шанс столкновения с Землёй в 3,1%, но обновлённые расчёты полностью исключили такой сценарий.

Тем не менее внимание учёных теперь сосредоточено на Луне. Астероид, диаметр которого, по оценкам, составляет от 53 до 67 метров — сопоставимо с высотой Пизанской башни — может оставить на её поверхности заметный кратер. Несмотря на это, каких-либо серьёзных последствий для спутника Земли не ожидается.

Некоторые специалисты выразили надежду, что столкновение всё же состоится. Так, профессор физики и математики из Королевского университета Белфаста Алан Фитцсиммонс признался, что многие учёные с интересом ждут этого события. По его словам, если удар всё же произойдёт, это даст возможность подробно изучить структуру лунной поверхности и улучшить модели поведения астероидов при столкновении с другими космическими телами.

Астероид уже покидает зону прямой видимости и движется к внешним границам Солнечной системы. Тем не менее его траекторию продолжают отслеживать как с помощью телескопа Джеймса Уэбба, так и с наземных обсерваторий.

По данным Европейского космического агентства, масса астероида достигает примерно 250 тысяч тонн. Если бы он упал на Землю, то мог бы стереть с лица планеты целый город.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре из-за дорожных работ пустят в объезд два автобуса
23 июня 2025  12:10
В Самаре из-за дорожных работ пустят в объезд два автобуса
437
Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме
23 июня 2025  09:59
Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме
296
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем памяти и скорби
22 июня 2025  10:10
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем памяти и скорби
404
Самарская область на ПМЭФ подписала инвестиционные соглашения на общую сумму порядка 260 млрд рублей
21 июня 2025  14:54
Самарская область на ПМЭФ подписала инвестиционные соглашения на общую сумму порядка 260 млрд рублей
701
Свечи в память о героях Великой Отечественной войны зажгут в Самаре
21 июня 2025  13:34
Свечи в память о героях Великой Отечественной войны зажгут в Самаре
681
Весь список