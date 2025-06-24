В НАСА сообщили о возможном столкновении астероида с Луной в 2032 году

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НАСА недавно обновило расчёты относительно потенциально опасного астероида, который получил в СМИ прозвище «убийца городов». Согласно новой информации, вероятность его столкновения с Луной 22 декабря 2032 года возросла до 4,3%, в то время как ранее она оценивалась в 3,8%, передаёт Pravda.Ru.

Такие уточнения стали возможны благодаря наблюдениям, выполненным с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. В мае учёные использовали внеплановое время наблюдений, чтобы проследить за движением астероида в инфракрасном диапазоне с максимальной точностью, пишет АиФ.

В НАСА пояснили, что по мере поступления новых данных вероятность столкновения будет пересматриваться. Хотя небесное тело регулярно пересекает орбиту нашей планеты, угрозы для Земли на данный момент нет. Первоначальные прогнозы, сделанные в феврале, оценивали шанс столкновения с Землёй в 3,1%, но обновлённые расчёты полностью исключили такой сценарий.

Тем не менее внимание учёных теперь сосредоточено на Луне. Астероид, диаметр которого, по оценкам, составляет от 53 до 67 метров — сопоставимо с высотой Пизанской башни — может оставить на её поверхности заметный кратер. Несмотря на это, каких-либо серьёзных последствий для спутника Земли не ожидается.

Некоторые специалисты выразили надежду, что столкновение всё же состоится. Так, профессор физики и математики из Королевского университета Белфаста Алан Фитцсиммонс признался, что многие учёные с интересом ждут этого события. По его словам, если удар всё же произойдёт, это даст возможность подробно изучить структуру лунной поверхности и улучшить модели поведения астероидов при столкновении с другими космическими телами.

Астероид уже покидает зону прямой видимости и движется к внешним границам Солнечной системы. Тем не менее его траекторию продолжают отслеживать как с помощью телескопа Джеймса Уэбба, так и с наземных обсерваторий.

По данным Европейского космического агентства, масса астероида достигает примерно 250 тысяч тонн. Если бы он упал на Землю, то мог бы стереть с лица планеты целый город.