В МИДе Китая назвали публикации о просьбе председателя Си Цзиньпина к Путину по Украине абсолютной ложью

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В МИДе Китая назвали публикации о просьбе председателя Си Цзиньпина к президенту России Владимиру Путину по Украине абсолютной ложью. В ведомстве отметили, что цель подобных заявлений – не только провокация, но и подрыв Олимпийских игр. Отношения Пекина и Москвы будут стабильно развиваться, несмотря на клевету и усилившуюся дезинформацию Запада, – подчеркнули в китайском МИДе.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой утверждалось, что китайский лидер якобы обратился к своему российскому коллеге с просьбой не нападать на Украину во время Олимпиады.

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявила, что это "уже не фейк, это информационная спецоперация соответствующих американских служб" с помощью этого СМИ. Посольство КНР в Москве назвало публикацию "провокацией", передает Радио Маяк.