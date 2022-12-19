В МИД предупредили о последствиях ценового потолка на газ

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Инициатива Европейского союза (ЕС) по ценовому потолку на газ противоречит законам рынков. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин в беседе с РИА Новости.

Сентюрин назвал идеи ЕС контррыночными инструментами. «На мой взгляд, все это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков. Отказ, попрание международного права», — сказал он.

Посол считает, что подобные инициативы и их обсуждение «дестабилизирует рынки, повышает уровень неопределенности».

Ранее министр экономики и энергетики ФРГ Роберт Хабек заявил, что представители стран-членов Евросоюза обсудят вопрос снижения предполагаемого лимита цен на газ. Председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила другим странам снизить предложенный Еврокомиссией потолок цен с 275 евро за мегаватт-час до 188 евро за мегаватт-час.