В МИД Белоруссии сообщили о готовности площадки для переговоров России и Украины

130

«Площадка для переговоров России и Украины в Беларуси подготовлена, ожидается прибытие делегаций», — цитирует БЕЛТА Глаза.

По его словам, белорусская сторона «готова организовать процесс в любую минуту».

Представитель МИД Белоруссии уточнил, что «переговоры начнутся, как только все делегации прибудут к месту встречи».

Утром 28 февраля Sputnik Беларусь сообщил, что делегация представителей Украины уже находится на территории Белоруссии, на подъезде к месту проведения переговоров с российской стороной.

Ранее Украина согласилась на переговоры с российской делегацией в Гомельской области в Белоруссии.

Белорусский политолог Юрий Воскресенский в беседе с RT заявил, что украинская делегация едет на переговоры с российской стороной через Польшу из соображений безопасности.