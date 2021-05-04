В Мехико обрушился с идущим по нему поездом

46

По меньшей мере 15 человек погибли и 70 пострадали в результате обрушения метромоста с идущим по нему поездом в Мехико, сообщило агентство Рейтер.

По данным газеты "Универсаль", инцидент произошел в понедельник в 22:25 по местному времени (06:25 вторника мск). Генеральная прокуратура Мехико на своей странице в "Твиттере" сообщила, что на место происшествия направлены специалисты для помощи пострадавшим.

Мэр мексиканской столицы Клаудиа Шейнбаум на своей странице в "Твиттере" сообщила, что находится на месте происшествия и координирует работу ситуационного центра.

Ранее испанская газета "Паис" сообщила об обрушении метромоста между станциями "Оливос" и "Тесонко" в Мехико, передает Радио Маяк.