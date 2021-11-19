В Конгрессе США предложили не признавать Путина Президентом после 2024 года

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В палату представителей Конгресса США внесли предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он будет баллотироваться на новый срок в 2024 году. Если резолюцию примут, она будет носить рекомендательный характер.

Авторы пишут, что господин Путин находится у власти благодаря нарушениям при выборах, а его дальнейшее пребывание в должности — незаконно. Также нарушающими законы и международные обязательства России названы поправки в Конституцию 2020 года, сообщает Коммерсантъ.

«Любая попытка президента Владимира Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны США», — сказано в проекте резолюции.

Обновленная Конституция РФ была принята в июле 2020 года по итогам общероссийского референдума. За внесение поправок в Основной закон страны проголосовали 77,92%, против выступили 21,27% участников референдума.

5 апреля Владимир Путин подписал закон о приведении избирательного законодательства в соответствие с поправками к Конституции РФ. Закон, в частности, дает право ему и Дмитрию Медведеву еще дважды баллотироваться на пост главы государства (ранее президент не мог занимать эту должность более двух сроков подряд).