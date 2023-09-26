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В Колумбии после проигранного матча убили президента футбольного клуба

26 сентября 2023 13:34
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В Колумбии после проигранного матча убили президента футбольного клуба

Президент колумбийского футбольного клуба "Тигрес" Эдгар Паес был убит после проигранного матча в национальном чемпионате. Это произошло, когда функционер собирался возвращаться домой.

Главу "тигров" убили из огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба клуба. По информации El Colombiano, в Паеса были совершены выстрелы, когда он выезжал с территории стадиона "Метрополитано де Течо". Пули попали ему в грудную клетку, шею и череп.

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В результате ранений 63-летнего мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Отмечается, что полиция уже начала расследование, теперь органы власти разыскивают убийцу – в том числе благодаря камерам видеонаблюдения, расположенным на территории стадиона.

"Тигрес" проиграл матч команде "Атлетико" (Кали) со счетом 2:3. Клубы выступают во втором дивизионе чемпионата Колумбии, пишет Смотрим.

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