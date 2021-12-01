Я нашел ошибку
Главные новости:
Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске Челябинской области и жил там до 1957 года.
В городе Копейске, где родился Александр Градский, в его честь назвали улицу
Изменения не коснутся держателей социальных карт. Они по-прежнему будут платить 270 рублей за 90 поездок.
Утверждены тарифы на проезд в общественном транспорте Самары с 1 января 2022 года
Иммунизация проходит на добровольной основе.
В Поволжье более 1,5 тысяч военнослужащих осеннего призыва начали вакцинироваться от COVID-19
"Крылья Мечты" – футбольный проект, где занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья.
Футболисты "Крыльев Советов" посетили ребят из клуба "Крылья Мечты"
Принято решение об изъятии детей из семьи.
Мать из Жигулевска, избившая своего грудного сына, заключена под стражу
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.
Ночью и днем 2 декабря на дорогах региона ожидается образование гололедицы
Маленький щенок провалился под землю на глубину 50 метров.
В Китае подняли со дна пещеры собаку, которая прожила там шесть лет
Основной темой совещания стала реализация проекта по внедрению аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город».
Дмитрий Азаров принял участие в совещании глав регионов ПФО, которое провел Игорь Комаров
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.97
-0.92
EUR 83.84
-0.98
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области проходит областной онлайн-фестиваль, посвященный Международному Дню инвалидов
Тольяттинская филармония приготовила новогодние сказки
В самарском Доме офицеров состоится творческая встреча с Анной Семенович 
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Китае подняли со дна пещеры собаку, которая прожила там шесть лет

1 декабря 2021 20:50
176
Маленький щенок провалился под землю на глубину 50 метров.

Спасатели на юге Китая подняли со дна пещеры собаку, которая в одиночестве прожила там шесть лет, сообщило РИА Новости со ссылкой на издание "Пэнпай".

В небольшой деревне в провинции Юньнань маленький щенок провалился под землю на глубину 50 метров. Несмотря на многочисленные попытки, местные жители не смогли самостоятельно помочь ему выбраться, но все это время сбрасывали вниз пищу. Воду животное получало из подземного родника.

В начале ноября история о собаке, живущей на дне пещеры, стала распространяться в китайском интернет-пространстве и привлекла внимание общественности. Уже 14 ноября в деревню прибыли спасатели.

После того как они спустились вниз, животное, не видевшее людей на протяжении стольких лет, испугалось и спряталось в расщелине, из которой достать его без риска обрушения оказалось невозможным. Только к утру 29 ноября собаку удалось приманить едой, а затем вытащить на поверхность.

Сейчас она находится под присмотром ветеринаров в хорошем состоянии, ей оказывают необходимое лечение.

 

Фото:   скриншот видео    

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 904 жителя Самарской области заболел коронавирусом
1 декабря 2021  13:34
Еще 904 жителя Самарской области заболели коронавирусом
465
С 10 декабря в Самаре и Тольятти начинают работать пункты выдачи призов викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
1 декабря 2021  10:13
С 10 декабря в Самаре и Тольятти начинают работать пункты выдачи призов викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
458
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
1 декабря 2021  09:46
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
338
Дмитрий Азаров, открывая встречу, отметил усилия сенаторов и депутатов по защите интересов Самарской области при формировании федерального бюджета. 
30 ноября 2021  21:51
«Настоящая командная работа»: Дмитрий Азаров встретился с депутатами Госдумы РФ и сенаторами
584
«Принятые поправки отражают мнение людей».
30 ноября 2021  16:25
Дмитрий Азаров: «Бюджет принят, впереди большая работа»
641
Весь список