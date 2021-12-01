В Китае подняли со дна пещеры собаку, которая прожила там шесть лет

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Спасатели на юге Китая подняли со дна пещеры собаку, которая в одиночестве прожила там шесть лет, сообщило РИА Новости со ссылкой на издание "Пэнпай".

В небольшой деревне в провинции Юньнань маленький щенок провалился под землю на глубину 50 метров. Несмотря на многочисленные попытки, местные жители не смогли самостоятельно помочь ему выбраться, но все это время сбрасывали вниз пищу. Воду животное получало из подземного родника.

В начале ноября история о собаке, живущей на дне пещеры, стала распространяться в китайском интернет-пространстве и привлекла внимание общественности. Уже 14 ноября в деревню прибыли спасатели.

После того как они спустились вниз, животное, не видевшее людей на протяжении стольких лет, испугалось и спряталось в расщелине, из которой достать его без риска обрушения оказалось невозможным. Только к утру 29 ноября собаку удалось приманить едой, а затем вытащить на поверхность.

Сейчас она находится под присмотром ветеринаров в хорошем состоянии, ей оказывают необходимое лечение.

Фото: скриншот видео