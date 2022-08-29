В Китае жених погиб от удара молнии в ходе свадебной фотосессии

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Мужчина в ходе свадебной фотосессии на горе Юйлунсюэшань на юго-западе Китая погиб от попадания в него молнии, пишут "Известия". Об этом 27 августа сообщило издание South China Morning Post.

Место трагедии является популярной туристической локацией, поэтому и было выбрано для проведения съемки перед торжеством. Известно, что находившиеся рядом с погибшим женихом люди не пострадали, передает «Газета.Ru».

Турист, наблюдавший за ходом фотосессии, рассказал о том, что проливной дождь шел с полудня, был слышен раскат грома и видна резкая вспышка молнии.

«Большое счастье обернулось большим горем. Мы не можем себе представить, как это должно быть больно для невесты. Может быть, за секунду до этого она и ее жених говорили о своей романтической свадьбе и с нетерпением ждали своей будущей счастливой жизни», — процитировало китайское издание одного из комментаторов, после того как информация распространилась по социальным сетям.

Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Meng Zhongde/"Известия"