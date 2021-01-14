В Китае впервые за восемь месяцев умер пациент с COVID-19

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Первый смертельный случай от заболевания COVID-19 был зарегистрирован в Китае 13 января впервые за последние восемь месяцев, передает РБК. Об этом сообщается на сайте Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. О том, что это первый случай с мая, пишет Financial Times.



В сообщении комитета говорится, что пациент умер в провинции Хэбэй от осложнений, вызванных вирусом.



Помимо этого, за минувшие сутки выявлено 138 новых подтвержденных случаев заболевания. Из них 14 случаев — ввозные. В частности, восемь случаев были выявлены в Шанхае, три — в провинции Гуандун, по одному — в Пекине, провинции Хэнань и Гуанси-Чжуанском автономном районе. Еще 124 случая являются внутренними: из них 81 случай был выявлен в провинции Хэбэй, еще 43 — в провинции Хэйлунцзян.



С начала пандемии в Китае выявили коронавирус среди 4465 человек, прибывших в страну из-за рубежа. Из них выздоровели и выписали 4 181 пациента. На лечении находятся 284 человека, из них трое в тяжелом состоянии. При этом не умер ни один инфицированный, прибывший в Китай из-за границы.



Впервые вспышку коронавируса выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Впоследствии вирус распространился по всему миру.

В середине марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку COVID-19 пандемией.



В четверг специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в Ухань для того, чтобы установить причины появления коронавируса. Группа должна была прибыть раньше, однако им вовремя не было выдано разрешение на въезд.



Фото: China Daily / Reuters / РБК