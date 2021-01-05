В Китае казнят экс-главу крупнейшей компании по управлению активами

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Власти Китая приговорили к смертной казни бывшего секретаря партийного комитета и председателя правления крупнейшей в КНР компании по управлению активами China Huarong Asset Management Co., Ltd Лая Сяоминя, передает РИА Новости. Об этом сообщает газета Global Times со ссылкой на власти.

Суд китайского города Тяньцзиня приговорил экс-главу компании к смертной казни по обвинению в коррупции, взяточничестве и двоеженстве, указывает издание.

Осенью 2018 года Лай Сяоминь был исключен из партии за серьезное нарушение партийной дисциплины и законодательства.

В ходе расследования центральной комиссии по проверке дисциплины удалось выявить, что Лай Сяомин серьезно нарушил политическую дисциплину и правила, "слепое расширение и непоследовательное управление привели к тому, что компания серьезно отклонилась от своих основных профессиональных обязанностей, а также к плохому политическому влиянию". Отмечается, что он участвовал в различных политических авантюрах, способствовал продвижению по служебной лестнице отдельных лиц, препятствовал проведению инспекций и проверок.

Бывший глава China Huarong принимал дорогие подарки, в том числе и крупные денежные суммы, нелегально организовывал банкеты в дорогих ресторанах и клубах, использовал служебное положение в личных интересах. Его подозревают также в присвоении общественного имущества.

China Huarong была одной из четырех компаний по управлению активами, которые правительство Китая учредило в 1999 году в ответ на разразившийся в 1997 году азиатский финансовый кризис. В настоящее время China Huarong является крупнейшей в Китае по объему своих активов.

Лай Сяоминь, 1962 года рождения, начал свою профессиональную карьеру в 1983 году в структуре Народного банка Китая (ЦБ) и проработал там на различных должностях вплоть до 2003 года. В 2003 году перешел на службу в государственный комитет по контролю за банковской деятельностью. В январе 2009 года начал работу в компании China Huarong, а в сентябре 2012 года занял свою нынешнюю должность.

Фото: РИА Новости / Илья Питалев