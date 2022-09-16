В Китае горит 200-метровый небоскреб крупнейшего провайдера China Telecom

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В китайской провинции Хунань 16 сентября загорелся небоскреб крупнейшего провайдера страны China Telecom. Десятки этажей охвачены огнем. Пожарные и спасатели пытаются вызволить людей, которые находятся внутри, пишут "Известия".

Как сообщает Channel News Asia, высотка здания превышает 200 м. С огнем боролись 280 пожарных расчетов. По данным пожарной службы провинции Хунань, открытый огонь уже потушен, пострадавших нет.

По предварительным данным загорелась внешняя стена на 42-м этаже, сообщили в пожарной части провинции Хунань.

Фото: соцсети/скриншот видео