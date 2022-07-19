В Китае есть самый высокий в мире стеклянный мост, а еще это водопад

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Китайский мост и смотровая площадка Huangtengxia открылся в 2019 году, сразу вызвав ажиотаж среди туристов, сообщает iphones.ru.

В первую очередь за счет своей конструкции. Пол Huangtengxia состоит только из стеклянных панелей, которые расположены над ущельем на высоте 500 метров.

Многие посетители просто боятся ходить по мосту из-за этой особенности. Но парящая его часть способна выдержать нагрузку в 400 тонн, что соответствует весу примерно 5330 человек.

Помимо необычной смотровой площадки мост выступает в роли самого большого в мире искусственного водопада. Он может распылять воду на расстоянии 168 метров, практически полностью покрывая выступающую круглую часть.

Фото: скриншот видео/ iphones.ru