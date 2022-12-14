В Канаде разрешили однополые дуэты в фигурном катании

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Федерация фигурного катания на коньках Канады разрешила однополым дуэтам выступать в соревнованиях спортивных пар и танцевальных дуэтов.

На льду будут выступать "фигурист А" и "фигурист Б", сообщает телеканал "Россия 24". Тот, кто выполняет поддержки, определен в новых правилах как "ведущий партнер". А тот, кого подбрасывают, соответственно – "ведомый". И, судя по всему, они могут меняться местами.

Прежнее определение пары фигуристов как "одна женщина и один мужчина" – канадская федерация считает дискриминацией по гендерному признаку.

Заслуженный тренер нашей страны Татьяна Тарасова уже назвала канадское нововведение глупостью и бредом, пишет Смотрим.