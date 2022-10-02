В Индонезии 127 человек погибли во время беспорядков и давки на футбольном матче

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Не меньше 127 человек погибли во время беспорядков и давки на футбольном матче в Маланге в Индонезии, передает Reuters со ссылкой на полицию. Еще 180 человек пострадали.

По данным правоохранительных органов, фанаты проигравшей команды прорвались на поле. Полиция применила слезоточивый газ, что привело к давке и случаям удушья, пишет Коммерсантъ,

По информации CNN Indonesia, столкновения и давка произошли после матча между командами «Арема» и «Персебая». Команды играют в высшем дивизионе Индонезии (занимают девятое и десятое места в турнирной таблице соответственно). Как отмечает телеканал, двое из погибших — сотрудники полиции.