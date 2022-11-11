В Индии 24 слона выпили заготовку для ликера и захмелели

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Жители деревни в районе Кеонджхар, индийский штат Одиша, обнаружили в лесу 24 пьяных слона, которые выпили забродивший отвар и уснули, лишив их ликера. Об этом сообщает Deccan Herald.

Индийцы готовили отвар для местного ликера под названием «махуа» и оставили его в больших горшках, чтобы тот настоялся. «Мы пришли в лес около шести утра, чтобы приготовить ликер, и обнаружили, что все горшки разбиты, а воды в них нет», — рассказывают жители. По их словам, рядом с разбитыми сосудами спали девять самцов, шесть самок и девять детенышей слонов, пишет Лента.

Жители деревни попытались разбудить млекопитающих, но не смогли. Они обратились к сотрудникам лесного департамента. Им удалось разбудить слонов с помощью барабанов. К 10 утра животные ушли в глубь леса. «Может быть, они просто отдыхали там», — предположил один из сотрудников.