В Германии женщина ранила ножом пятерых пассажиров автобуса

204

Женщина ранила ножом пять человек в автобусе на западе Германии, сообщила полиция района Зиген-Виттгенштайн, призвав при этом население не называть произошедшее в соцсетях терактом.

"Вечером в пятницу (30 августа) около 19.40 (20.40 мск - ред.) женщина ранила ножом пятерых человек в автобусе в Зиген-Айзерфельде", - говорится в заявлении полиции.

Согласно заявлению, жизнь трёх человек находится в опасности, еще один человек получил тяжёлые ранения и ещё один - лёгкие.

Сообщается, что автобус направлялся на фестиваль в городе Зиген, всего в нём находилось не менее 40 человек. По подозрению в нападении полиция задержала 32-летнюю женщину, пишет РИА Новости.

"Мы просим граждан не распространять ложные сообщения в социальных сетях и других местах, особенно не упоминать о теракте. У полиции нет информации по этому поводу", - добавляется в заявлении.