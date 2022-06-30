В Германии создали организацию по проблемам дискриминации русских

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В Германии создана некоммерческая организация, которая займется проблемой дискриминации русских, людям намерены оказывать юридическую помощь, сообщил в интервью РИА Новости соучредитель новой НКО по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии, депутат бундестага и уполномоченный фракции "Альтернатива для Германии" по российским немцам Евгений Шмидт.

"На заседании фракции "Альтернатива для Германии" меня избрали уполномоченным по работе с российскими немцами. А спустя пару дней после назначения было принято решение о создании НКО, которая бы занималась проблемой дискриминации русскоязычного населения в Германии, оказывала им всеобъемлющую поддержку, в том числе и правовую, а при необходимости доводила бы дела до суда с привлечением своих адвокатов", — рассказал Шмидт.

Он уточнил, что стал заместителем главы этой НКО, пишет РИА Новости.

"На этом посту буду держать связь с российской общественностью, отвечать за медийную работу и работу с российскими немцами. Также по этим вопросам буду держать связь с бундестагом, ввиду того, что я являюсь депутатом", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что главой новой НКО стал бывший депутат бундестага от партии АдГ Ульрих Ойме.

"У него будет больше времени заниматься основной деятельностью НКО, поэтому ему и дали роль главы. У меня сейчас большую часть времени занимает депутатская деятельность", — пояснил Шмидт.

При этом, по словам собеседника, организация уже получает обращения от граждан, которые подвергаются гонениям или тем или иным ущемлениям из-за русского языка, либо из-за страны своего происхождения.