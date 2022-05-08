В ФРГ предупредили об угрозе сильнейшего со времен войны голода в мире

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Засуха, кризис, вызванный пандемией коронавируса, и ситуация вокруг Украины могут усугубить ситуацию с голодом в мире. Об этом заявила в воскресенье, 8 мая, изданию Bild министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце.

По ее словам, «цены на продукты во всем мире выросли на треть и находятся на рекордном уровне».

«Всемирная продовольственная программа полагает, что 300 млн человек в мире страдают от голода, и эти оценки постоянно корректируются в сторону увеличения», — констатировала министр.

Как она отметила, жертвами сильнейшего голода со времен Второй мировой войны станут миллионы человек. Многие страны зависят от российских и украинских поставок зерна.

5 апреля профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов заявил, что перспектива наступления глобального продовольственного кризиса становится всё более реальной и выгоды от него не получит никто. Россия является одним из основных экспортеров зерна, удобрений, энергоносителей — базовых видов сырья для производства продовольствия. При этом найти полноценную замену России на мировом рынке этих видов сырья сейчас невозможно, заключил эксперт.

1 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что Германия поможет странам, которые столкнутся с проблемой голода. По его словам, возможности Украины, которая является одним из основных поставщиков зерна, сейчас значительно ограничены в том, что касается экспорта.

В Германии уже признавали, что антироссийские санкции грозят Европе не только энергетическим кризисом, но и продовольственным. В частности, 25 марта немецкая ассоциация фермеров предупредила о беспрецедентном скачке цен на продукты. По мнению аграриев, отрасль столкнулась с огромным ростом затрат, особенно в области энергии, топлива, удобрений и логистики. В январе они поднялись на 21,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Прирост к декабрю составил 1,7%.

На фоне роста цен на пшеницу, 34% поставок которой приходились на Украину и Россию, Евросоюз также разрешил использовать под посевы те земли, которые ранее не трогали из соображений экологии. Для помощи сельскохозяйственному сектору было выделено порядка €500 млн, пишут "Известия".