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В ФРГ предупредили о возможной остановке производства бумаги

13 апреля 2022 11:47
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В ФРГ предупредили о возможной остановке производства бумаги

В ФРГ предупредили о возможной остановке производства бумаги из-за событий на Украине. Как заявил руководитель ведущего объединения немецкой целлюлозно-бумажной промышленности Александр фон Райбниц, эмбарго на поставки газа фактически означало бы остановку производства для бумажной промышленности по всей стране.

Он уточнил, что природный газ является самым важным источником энергии в отрасли – его доля составляет 55%. Остановка производства будет означать прекращение выпуска упаковки продуктов и лекарств, гигиенической бумаги и бумаги для печатной продукции, сообщает Радио Маяк.

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