Я нашел ошибку
Главные новости:
«Т Плюс» провела карьерный марафон для учащихся СамГТУ в Сызрани
«Т Плюс» провела карьерный марафон для учащихся СамГТУ в Сызрани
В Тольятти на пожаре погиб мужчина
В Тольятти на пожаре погиб мужчина
Самарчанка хотела сменить работу и потеряла 3 млн рублей
Самарчанка хотела сменить работу и потеряла 3 млн рублей
Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам
Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам
Роскосмосу могут разрешить размещать рекламу на ракетах и спутниках
Роскосмосу могут разрешить размещать рекламу на ракетах и спутниках
Водитель в Сызранском районе сбил пешехода
Водитель в Сызранском районе сбил пешехода
В Сызрани раскрыта кража телефона в электропоезде
В Сызрани раскрыта кража телефона в электропоезде
В Самаре каждый третий работодатель проведет новогодний корпоратив в ресторане
В Самаре каждый третий работодатель проведет новогодний корпоратив в ресторане
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.7
-0.11
EUR 97.16
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Нас зовут Ваалом» в СОУНБ
В день футбольного матча в Самаре усилят работу общественного транспорта
10 лет исполняется проекту «Россия – моя история»
Весь список
  • Персональные данные

В ЕС могут уничтожить сотни тысяч тонн кофе и какао

28 ноября 2023 09:09
136
В ЕС могут уничтожить сотни тысяч тонн кофе и какао

Хранящиеся на складах Евросоюза (ЕС) сотни тонн кофейных зерен и какао могут быть уничтожены согласно принятому в июне закону о запрете импорта товаров, которые были произведены в результате вырубки леса и использования детского труда. Об этом 27 ноября сообщает газета Financial Times (FT).

«Производителям необходимо реализовать эти запасы кофе и какао в течение переходного периода — до декабря 2024 года, в противном случае им придется продавать их за пределами Евросоюза или же уничтожить», — цитирует газета исполнительного директора Международного торгового центра (МТЦ) Памелу Коук-Хэмилтон.

По данным СМИ, на европейских складах в настоящее время находится около 200 тыс. т какао и 150 тыс. т кофе. Однако Брюссель до сих пор не давал четких указаний правительствам членов ЕС, что делать, чтобы предотвратить уничтожение этих запасов. При этом именно кофе и какао могут храниться на таможенных складах гораздо дольше указанного переходного периода.

Межконтинентальная биржа (ICE), являющаяся одной из основных площадок торговли фьючерсами на кофе и какао, со своей стороны выразила опасение, что путаница в том, под какую категорию попадают хранимые товары, «негативно повлияет на торговлю продукцией и эффективное управление рисками».

Газета добавляет, что около 70% какао в ЕС поступает из Ганы и Кот-д'Ивуара. Крупнейшими производителями кофе являются Бразилия, Вьетнам, Колумбия и Индонезия, пишут "Известия".

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Открытие нового здания образовательного учреждения стало долгожданным событием для местных жителей.
27 ноября 2023  15:34
Дмитрий Азаров открыл новую школу в селе Тимофеевка Ставропольского района
370
Отношения между Самарской областью и Республикой Казахстан развиваются динамичными темпами
27 ноября 2023  11:46
Отношения между Самарской областью и Республикой Казахстан развиваются динамичными темпами
874
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю
27 ноября 2023  10:07
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю
337
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем матери
26 ноября 2023  11:34
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем матери
584
26 ноября в Самаре из-за соревнований усилят работу транспорта
25 ноября 2023  12:19
26 ноября в Самаре из-за соревнований усилят работу транспорта
697
Весь список