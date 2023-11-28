В ЕС могут уничтожить сотни тысяч тонн кофе и какао

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Хранящиеся на складах Евросоюза (ЕС) сотни тонн кофейных зерен и какао могут быть уничтожены согласно принятому в июне закону о запрете импорта товаров, которые были произведены в результате вырубки леса и использования детского труда. Об этом 27 ноября сообщает газета Financial Times (FT).

«Производителям необходимо реализовать эти запасы кофе и какао в течение переходного периода — до декабря 2024 года, в противном случае им придется продавать их за пределами Евросоюза или же уничтожить», — цитирует газета исполнительного директора Международного торгового центра (МТЦ) Памелу Коук-Хэмилтон.

По данным СМИ, на европейских складах в настоящее время находится около 200 тыс. т какао и 150 тыс. т кофе. Однако Брюссель до сих пор не давал четких указаний правительствам членов ЕС, что делать, чтобы предотвратить уничтожение этих запасов. При этом именно кофе и какао могут храниться на таможенных складах гораздо дольше указанного переходного периода.

Межконтинентальная биржа (ICE), являющаяся одной из основных площадок торговли фьючерсами на кофе и какао, со своей стороны выразила опасение, что путаница в том, под какую категорию попадают хранимые товары, «негативно повлияет на торговлю продукцией и эффективное управление рисками».

Газета добавляет, что около 70% какао в ЕС поступает из Ганы и Кот-д'Ивуара. Крупнейшими производителями кофе являются Бразилия, Вьетнам, Колумбия и Индонезия, пишут "Известия".