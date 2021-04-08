В Египте нашли "золотой город", скрытый под песком три тысячи лет

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Фото: english.ahram.org.eg/"Известия"

В Египте обнаружили древний город в Луксоре, который был скрыт под песками около 3 тыс. лет назад, передают "Известия". Об этом в четверг, 8 апреля, сообщает портал Ahram Online.

Объект под названием «Затерянный Золотой город» относится к временам правления фараона Аменхотепа III, также он использовался правителями Тутанхамоном и Эйе.

«Многие зарубежные миссии стремились отыскать этот город, но им не удалось. Мы начали наши поиски погребального храма Тутанхамона, потому что в этом районе были найдены храмы Хоремхеба и Эйе», — отметил руководитель экспедиции, археолог и историк Захи Хавасс.

Город стал самым большим из числа когда-либо обнаруженных в Египте. Его основал девятый царь 18-й династии Аменхотепа III, который возглавлял Египет в период с 1391 по 1353 год до нашей эры. В те времена поселение было самым крупным в империи на западном берегу Луксора.

На улицах Золотого города сохранились дома, высота некоторых стен составляет порядка 3 м. По словам профессора египтологии Университета Джонса Хопкинса в американском Балтиморе Бетси Брайан, данное археологическое открытие станет вторым по значимости после гробницы фараона Тутанхамона.

«Открытие не только даст нам редкую возможность узнать о жизни древних египтян в период расцвета империи, но и поможет пролить свет на одну из величайших загадок истории: почему Эхнатон и Нефертити решили переехать в Амарну?» — подчеркнула Брайан.

Район, где проходили раскопки, расположен между храмом Рамсеса III в Мединет-Абу и храмом Аменхотепа III в Мемноне. Там осенью 2020 года и была первоначально организована работа по поиску храма Тутанхамона. По мнению историков, храм Эйе мог принадлежать правителю — там располагались две статуи самого Тутанхамона. Однако северная часть объекта всё еще находится под песком.