В Черногории начали замораживать недвижимость россиян

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Власти Черногории начали замораживать принадлежащие гражданам России активы, в том числе и недвижимость. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Так, в МВД Черногории ранее заявили, что на территории страны будут заморожены 44 объекта недвижимости, которые находятся в собственности у россиян. Как уточняется, на такой шаг руководство страны идет из-за санкционного режима, который был введен против Москвы после начала боевых действий на Украине.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на экспертов, российские физические и юридические лица в прошлом году инвестировали в экономику Черногории свыше €129 млн, в том числе €49,46 млн было вложено в недвижимость, которую россияне приобрели на территории республики.