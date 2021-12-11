В Британии предложили создать фронт помощи Украине против России

127

На встрече глав МИД стран «Большой семерки» (G7) в Ливерпуле обсудят создание единого фронта против политики России по отношению к Украине. Об этом 10 декабря рассказала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

«То, о чем пойдет речь на встрече G7 в эти выходные, — это демонстрация единства крупнейших экономик-единомышленников в том, что наша позиция против агрессии [РФ] в отношении Украины будет исключительно сильна», — заявила Трасс на пресс-конференции.

По словам главы дипломатии королевства, на встрече «самые влиятельные демократии мира выскажутся против агрессоров, которые пытаются подорвать свободу», пишут "Известия".

«Я хочу, чтобы страны G7 углубили связи между собой в таких сферах, как торговля, инвестиции, технологии и безопасность, с целью защищать и продвигать свободу и демократию по всему миру», — отметила глава британского внешнеполитического ведомства.

Фото: pixabay.com