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В Бразилии умер последний представитель не имевшего контакта с цивилизацией племени индейцев

29 августа 2022 21:23
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Он прожил в полном одиночестве как минимум 26 лет.

Последний представитель не имевшего контакта с цивилизацией племени индейцев, который прожил в полном одиночестве как минимум 26 лет, скончался на западе Бразилии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный фонд индейцев Бразилии (FUNAI).

Сообщения об одиноком индейце, проживавшем в дождевом лесу в бразильском штате Рондония, появились в 1996 году. Исследователи и журналисты называли его Человеком из дыры, поскольку на каждой покинутой им стоянке бывали обнаружены глубокие дыры. Его настоящее имя, название племени, к которому он когда-то принадлежал, и его язык остались неизвестными.

"Тело было найдено в гамаке в его хижине, расположенной на земле коренных народов танару, 23 августа во время обхода специальной мониторинговой группы", - говорится в коммюнике фонда.

Как отмечается, в ходе осмотра района не было обнаружено следов присутствия посторонних людей, как и следов борьбы или насилия. Вещи и утварь покойного оставались на своих местах. Его останки будут доставлены в Национальный институт криминалистики в Бразилиа.

Предполагается, что все соплеменники Человека из дыры были убиты во время столкновений с владельцами ранчо и лесорубами в 1980-х и 1990-х годах. Предназначение выкопанных им дыр также остается загадкой. Первоначально считалось, что они использовались для ловли животных или для возможности спрятаться. Некоторые наблюдатели предполагают, что речь идет о ямах культового характера.

Последняя известная видеозапись, на которой видно, как Человек из дыры рубит дерево инструментом, похожим на топор, была опубликована в 2018 году. На этой записи мужчина в возрасте около 50 лет выглядел здоровым.

 

Фото:   Survival/Vincent Carelli/РИА Новости   "Человек из дыры". Архивное фотоРИА

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