В Белоруссии на полгода ввели запрет на вывоз зерна

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В Белоруссии ввели временный запрет на вывоз зерна из страны. Он будет действовать в течение полугода. Об этом сообщается в субботу, 24 сентября, на национальном правовом портале республики.

Исходя из опубликованного на сайте документа, под запрет попали пшеница и меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, гречиха, просо, тритикале, прочие злаки.

Запрет касается также пшеницы, ржи, прочих злаков, включая семена подсолнечника.

Уточняется, что зерно органического производства, подтвержденного белорусскими сертификатами соответствия, а также зерно, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи, а также в качестве припасов, не попадает под запрет.

Запрет не касается и зерна, следующего через территорию страны транзитом, пишут "Известия".

Несколькими днями ранее президент республики Александр Лукашенко объявил, что в этом году урожай зерновых будет в Белоруссии небывалым. Он добавил, что общий урожай зерновых с учетом кукурузы и рапса составит порядка 11,2 млн т.