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В Бангладеш при переправе на реке Падме из-за удара молнии в лодку погибли 17 человек

6 августа 2021 23:16
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Группа гостей свадебной церемонии пришвартовала лодку у берега, когда ударила молния.

Семнадцать человек погибли и еще пятнадцать пострадали из-за удара молнии в лодку в области Раджшахи на северо-западе Бангладеш. Об этом в среду сообщила газета Dhaka Tribune со ссылкой на представителя местной администрации Шакиба Аль Раби, передает ТАСС.

Инцидент произошел при переправе на реке Падме, когда группа гостей свадебной церемонии пришвартовала лодку у берега.

В 2016 году власти Бангладеш объявили молнии стихийным бедствием. В этом году от ударов молний умерли более 260 жителей.

 

Фото из открытых источников

Теги: Бангладеш молния стихийное бедствие

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