В Австралии в возрасте 102 года умерла создательница купальника "бикини" Пола Стаффорд

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Австралийка Пола Стаффорд, которая придумала дизайн купальников "бикини", умерла утром в четверг в возрасте 102 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 9News.

Как отмечает 9News, Пола Стаффорд ушла из жизни в спокойствии.

Дебют "бикини" состоялся в 1943 году, шокировав консервативную публику штата Квинсленд в Австралии на побережье Голд-Кост. Купальники, которые изначально назвали "французскими", были созданы Стаффорд. Она разделила на две части привычную тогда модель купальников и сократила количество ткани из-за нехватки материалов.

Вскоре купальники Стаффорд были показаны в Лондоне и Нью-Йорке. Дизайнер, которая изначально планировала стать архитектором, получила мировую известность.

Фото : The National Library of Australia/РИА Новости