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В Австралии построят «черный ящик» Земли на случай глобальной климатической катастрофы. Он будет установлен на западном побережье австралийского острова Тасмания к концу 2022 года. Об этом сообщает ABC.

Как отмечают создатели объекта, ученые из университета Тасмании, «самописец зафиксирует данные о последних десятилетиях человеческой цивилизации, чтобы будущие жители планеты, обнаружив его спустя годы, смогли понять, что именно стало причиной глобальной катастрофы». Конструкция, изготовленная из стальных листов толщиной в 3 дюйма, будет сопоставима по своим размерам с городским автобусом.

Строительство черного ящика начнется в середине 2022 года, однако записи ведутся уже сейчас, а отправной точкой для них стала климатическая конференция ООН, прошедшая в Глазго в начале ноября, передает Радио Маяк.

Фото pixabay.com