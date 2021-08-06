В Apple подтвердили: iPhone проверят на наличие запрещенных фото

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В американской компании Apple подтвердили, что оснастят свои мобильные устройства программным обеспечением, которое будет бороться с распространением детской порнографии и выявлять преступления против несовершеннолетних, при необходимости ставя в известность правоохранительные органы.

По данным СМИ, нововведение пока предназначено только для США. По сведениям делового издания Financial Times, программа была натренирована на выявление подозрительного контента и должна будет проверять каждый снимок, загружаемый в США в iCloud.

Схожие функции компания намерена вмонтировать в свои мессенджеры, которые будут оповещать несовершеннолетних пользователей и их родителей о пересылке откровенного контента.

Голосовой помощник Siri и стандартная функция поиска будут вскоре также обучены вмешиваться в случае интереса пользователя к материалам.

Нововведение негативно встречено рядом экспертов, которые опасаются, что новые функции ослабят конфиденциальность и могут быть использованы для доступа к персональным данным, сообщает Радио Маяк.