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Уже в этом веке Мальдивы могут исчезнуть

19 мая 2021 18:52
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Уже в этом веке Мальдивы могут исчезнуть

Мальдивы могут исчезнуть к концу века, если мир не будет быстро и согласованно бороться с изменением климата, заявила министр окружающей среды, изменения климата и технологий страны Аминат Шауна.

По ее словам, если окружающей среде и дальше будет наноситься такой же ущерб, как и сейчас, то уже к 2100 году Мальдив "не будет".

"Изменение климата реально, а мы - самая уязвимая страна в мире", - заявила Шауна в эфире телеканала CNBC.

Она отметила, что сегодня 80% Мальдивских островов расположены на высоте лишь одного метра над уровнем моря. Шауна добавила, что на большей части островов наблюдаются наводнения, а также эрозия береговой линии.

Также, по словам министра, власти Мальдив уже предприняли ряд усилий, чтобы минимизировать воздействие изменения климата. Так, например, в стране принимаются меры по охране прибрежных районов. Также Мальдивы стремятся стать лидером в области сокращения выброса парниковых газов, чтобы убедить остальные страны последовать их примеру, пишет РИА Новости.

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