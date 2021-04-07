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Усама Рабиа заявил, что ему поступали предложения отпилить переднюю часть контейнеровоза Ever Given

7 апреля 2021 23:45
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Рабиа отметил, что судно было снято с мели исключительно гражданами Египта.

Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/"Известия"

Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что ему поступали предложения от зарубежных стран о том, чтобы отпилить переднюю часть контейнеровоза Ever Given, севшего на мель и заблокировавшего движение кораблям, передают "Известия".

«Мы получили множество предложений, среди них — отпилить переднюю часть судна и разгрузить его контейнеры, однако этот вариант потребовал бы 2–3 месяцев. Мы его исключили, так как хотели завершить операцию по снятию с мели в кратчайшие сроки», — рассказал он в интервью итальянскому агентству Nova в среду, 7 апреля.

Рабиа отметил, что судно было снято с мели исключительно гражданами Египта.

В настоящее время власти страны планируют углубить части канала, где уровень глубины меньше 20 м. Также проводится анализ вариантов покупки более мощных буксиров, которые, по его словам, смогли бы доставить такой корабль за четыре дня, а не за шесть суток.

При этом он пояснил, что альтернативы Суэцкому каналу нет.

 

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