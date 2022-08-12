Умерла попавшая в два ДТП подряд голливудская актриса Энн Хеч

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Голливудская актриса Энн Хеч («Шесть дней, семь ночей», «Донни Браско») умерла на 54-м году жизни после автокатастрофы, случившейся 5 августа в районе Мар-Виста в Лос-Анджелесе, передает РБК. Об этом сообщило издание Huffington Post.

Хеч впала в кому, и родственники актрисы приняли решение отключить ее от системы жизнеобеспечения: врачи констатировали смерть мозга. У актрисы осталось двое сыновей, двадцатилетний Гомер и тринадцатилетний Атлас.

«К сожалению, из-за несчастного случая Энн Хеч получила тяжелую гипоксическую травму головного мозга и остается в коме в критическом состоянии. Ожидается, что она не выживет», — сообщал после аварии представитель семьи Хеч изданию Deadline.

Органы актрисы будут переданы, согласно ее воле, на нужды донорства.

«У Энн было большое сердце, и она вдохновляла всех, кого встречала в жизни. Для нее было важно не только реализовывать свой талант, но и распространять в мире добро, принятие и любовь. Ее будут помнить за храбрость и честность, и нам будет очень не хватать ее света», — сказали ее друзья и близкие.

5 августа Хеч на автомобиле Mini Cooper врезалась в стену жилого дома — машина и здание моментально загорелись. Энн получила сильные ожоги и была доставлена в ближайший госпиталь. 59 пожарных целый час боролись с огнем, охватившим машину и дом, пока актрису не удалось вытащить из-под обломков. Сообщается, что Хеч подавала признаки жизни во время спасательной операции, но вскоре после этого потеряла сознание и так и не пришла в себя. В понедельник, 8 августа, актриса впала в критическое состояние. Врачи выявили повреждение легких, требующее хирургического вмешательства, а позже констатировали смерть мозга.

Также стало известно, что незадолго до инцидента Хеч попала в еще одну аварию — въехала в стену гаража. Очевидцы утверждали, что видели в ее машине бутылку, предположительно, из-под крепкого алкоголя. В госпитале провели анализ крови и выявили следы наркотических веществ.

В фильмографии Энн Хеч значится больше 80 проектов, шесть из которых выйдут на экраны в ближайшие годы. Актриса исполняла, в основном, второстепенные роли, но ярко проявила себя в таких картинах как «Донни Браско», «Плутовство» и «Лучшие враги», играла вместе с Джонни Деппом, Аль Пачино, Харрисоном Фордом, Сэмом Рокуэллом и Дастином Хоффманом. Также она выступала как сценарист, продюсер и режиссер.

Недавно Хеч закончила съемки в фильме «Girl In Room 13», который рассказывает о преступном мире индустрии торговли людьми.

Эми Винтер, исполнительный вице-президент студии Lifetime Networks, рассказала об аварии Хеч во время презентации фильма в рамках виртуального пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков. Винтер сказала, что премьера фильма все еще запланирована на сентябрь.

«Этот проект важен для Энн и для каждого из нас. Мы все стремились снять фильм, который привлек бы внимание к проблеме торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. Мы надеемся, что вы увидите картину и проникнетесь так же, как и Энн, идеей стать причастными к миссии по прекращению насилия в отношении женщин», — сказала Винтер.

Фото: Frederick M. Brown / Getty Images / РБК