Главные новости:
Самарские полицейские проводят для молодых людей патриотические встречи
В Новокуйбышевске мужчина украл чужие карты, а потом еще две бутылки водки
Мэр Тольятти попросил горожан временно не гулять в сквере 50-летия АВТОВАЗа
Самарская область вошла в топ-3 рейтинга по развитию спорта
Минфин РФ предлагает ввести меры по борьбе с фирмами-однодневками
Минфин РФ предложил ввести новые налоги для игорного бизнеса и букмекеров
В Тольятти состоится конференция муниципальных отделений Ассоциации ветеранов СВО Самарской области
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Умерла итальянская актриса Клаудия Кардинале

24 сентября 2025 10:21
Умерла итальянская актриса Клаудия Кардинале

Итальянская актриса кино Клаудия Кардинале, известная ролями во множестве кинокартин по всему миру, ушла из жизни на 88-м году жизни. Об этом сообщила газета ANSA.

По ее информации, актриса умерла в окружении своих детей в Немуре, где прожила несколько лет.

Кардинале родилась в Тунисе в 1938 году, и заработала первую славу, снявшись в короткометражной картине Рене Вотье "Золотые кольца" в 1952 году. В 1957 году была признана на конкурсе "самой красивой итальянкой Туниса". С конца 1950-х годов снималась в полнометражных картинах, а ее фильмография за всю карьеру насчитывает более 120 работ. Ее приглашали в свои фильмы всемирно известные режиссеры вроде Лукино Висконти и Федерико Феллини, а на съемочной площадке она пересекалась с самыми известными актерами тех лет, в том числе Аленом Делоном и Жан-Полем Бельмондо.

В 1969 году актриса снялась в фильме "Красная палатка" советского режиссера Михаила Калатозова, который стал первым в СССР кинопроектом, снятом и профинансированным совместно с западной стороной. В интервью ТАСС она призналась, что для нее эта работа "стала незабываемым опытом", тогда как в Советском Союзе ее героиня полюбилась зрителям навсегда, а для многих представителей сильного пола она стала идеалом красоты.

