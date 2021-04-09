Умер супруг британской королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский Филип

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Супруг британской королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский Филип умер в возрасте 99 лет, передает ТАСС.

"С глубокой печалью Ее Величество Королева объявила о смерти ее любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филипа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно ушел из жизни сегодня утром в Виндзорском замке", - указано в сообщении на сайте Букингемского дворца.

Президент РФ Владимир Путин направил королеве Великобритании Елизавете II телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи со смертью ее супруга принца Филипа, герцога Эдинбургского.

Фото: Alastair Grant - WPA Pool/Getty Images/ТАСС